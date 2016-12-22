Москалькова предложила проводить единый день голосования в будни

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что единый день голосования было бы уместнее проводить в будний день, который для этого нужно сделать нерабочим, передает ТАСС.

«Мне кажется, было бы лучше в будни объявить нерабочий день для реализации избирательного права», — сказала Москалькова. Она также назвала «большим благом» открытие избирательных участков в Московской области для тех, кто не хочет покидать дачные участки в выходные, и объяснила, что именно в этой связи будний день для выборов был бы более уместным.

По ее словам, на данный момент​ аппарат омбудсмена не получал сообщений о нарушениях на выборах 9 сентября.

В воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования. Различные выборы пройдут в 80 регионах страны. В 26 субъектах России пройдут выборы глав регионов, в 16 — региональных парламентов.