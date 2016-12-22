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Песков прокомментировал информацию о связи Telegram-каналов с Кремлем
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Песков прокомментировал информацию о связи Telegram-каналов с Кремлем
Политика, 12:47
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Песков прокомментировал информацию о связи Telegram-каналов с Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о связи ряда анонимных Telegram-каналов с Кремлем, сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, «есть те, кто, скажем так, пытается объективно критиковать те или иные процессы, есть те, кто делает это просто в заказном платном режиме, есть те, кто поддерживает действия Кремля».

«Вполне очевидно, что имеются Telegram-каналы, которые находятся, скажем так, в рядах критиков Кремля», — заявил он. «Поэтому в данном случае речь идет о многообразии», — добавил пресс-секретарь.

Как ранее сообщил проект «Проект», власти «активно используют продажность каналов». Сотрудники издания утверждают, что под видом заказчиков пообщались с администраторами многих каналов, среди которых — «Незыгарь», «Караульный», «Дабл ять», «Кремлевский мамковед». Отмечается, что за деньги авторы каналов соглашались размещать что угодно.

Так, перед президентскими выборами администрация президента выделила бюджет на работу в Telegram.

По данным «Проекта», власти внедряют в каналы стоп-листы либо постановкой канала в целом под контроль лояльным подрядчиком, либо покупкой блоков. Как утверждает издание, «поставить блок» можно на негативное упоминание определенных политиков, людей и событий. Один из подрядчиков рассказал изданию о заказе от крупного футбольного клуба заблокировать распространение негативной информации о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

По данным «Проекта», еще одной задачей подрядчиков был «вывод из игры» Алексея Навального к президентским выборам в марте 2018 года, в результате чего в Telegram появились критические материалы в адрес оппозиционера.

Теги: Telegram-каналы , Кремль , Дмитрий Песков
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