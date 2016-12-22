Во Львове подожгли два отделения Альфа-банка

Во Львове произошел пожар в двух отделениях банков, сообщает нацполиция по региону.

Отмечается, что инциденты произошли в отделениях на улице Политехническая и пересечении проспекта Черновола с Химической улицей. В обоих случаях неизвестные повредили стекла и бросили в помещения бутылки с зажигательной смесью, в результате чего произошли возгорания. О пострадавших в результате инцидентов не сообщается.

В связи с произошедшим возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Как пишет «УНН», по указанным адресам находятся отделения Альфа-банка.

В конце июня неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение Ощадбанка в Киеве, после чего возник пожар. Из-за возгорания пострадали оборудование и мебель. По факту произошедшего полиция возбудила дело.