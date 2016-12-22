Полиция сообщила о нападении на отделение банка в Киеве

Двое неизвестных бросили бутылки с зажигательной смесью в одноэтажное здание, расположенное в Киеве, в котором находится отделение банка. Об этом сообщает полиция в Facebook.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 22 июня на улице Героев Севастополя. «По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.
Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются», — говорится в сообщении.
Свидетель происшествия рассказал, что к отделению банка подошли двое одетых в темную одежду мужчин, которые разбили окно. Работники банковского отделения заявили, что у них серьезных конфликтов с клиентами не было. Также они не смогли предположить, кто мог совершить это преступление.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
По данным телеканала «112 Украина», произошел поджог помещения Ощадбанка. В результате пожара пострадали оборудование и мебель, банкоматы оказались целы.