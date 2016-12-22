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Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года
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Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года
Общество, 10:34
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Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года

Национальный совет кинокритиков США назвал картину американского режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга» лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на сайте совета.

«Мы гордимся тем, что можем признать «Зеленую книгу» лучшим фильмом за его теплоту и за замечательную демонстрацию дружбы на экране в то время, когда истории о любви, сочувствии и гуманности находят отклик у общества», — заявила глава Национального совета кинокритиков Энн Шулхоф.

Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм года
Общество

В основу фильма «Зеленая книга» легла реальная история путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Во время этого путешествия они пользуются «Зеленой книгой», где отмечены все безопасные в регионе места для афроамериканцев. Главную роль в фильме исполнил Вигго Мортенсен, которого кинокритики признали лучшим актером.

Лучшим режиссером этого года кинокритики выбрали Брэдли Купера, который снял фильм «Звезда родилась». Леди Гага, сыгравшая в этом фильме главную роль, стала лучшей актрисой по версии совета. Картина «Звезда родилась» рассказывает историю любви между известным исполнителем в стиле кантри, который находится на закате своей карьеры, и молодой начинающей певицы.
 

Теги: кинокритик , лучший фильм , номинация , победитель
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