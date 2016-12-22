В Китае арестовали бывшего вице-губернатора провинции Гуйчжоу

Верховная народная прокуратура КНР арестовала бывшего вице-губернатора провинции Гуйчжоу на западе Китая Пу Бо по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Sina. Подробности дела не раскрываются.

С 1980-х годов Пу Бо занимал ряд административных должностей в провинции Сычуань, в том числе работал заместителем мэра городов Гуаньян и Бачжун. В январе 2018 года он занял пост вице-губернатора провинции Гуйчжоу. Отмечается, что Пу Бо вступил в Коммунистическую партию Китая в 1990 году, однако в связи с расследованием его исключили из партии, а также сняли с должности.

В сентябре центральная комиссия Компартии Китая начала расследование против главы Государственного энергетического управления страны Нура Бекри. Политика заподозрили в коррупции.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. В последние в Китае были проведены антикоррупционные расследования против более 400 чиновников.