Главного энергетика Китая заподозрили в коррупции

Речь идет о главе Государственного энергетического управления Нуре Бекри. В отношении него начата проверка, отчитался главный антикоррупционный орган Компартии Китая

Нур Бекри (Фото: Petar Kujundzic / Reuters)

Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины начала проверку в отношении главы Государственного энергетического управления Китая Нура Бекри. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Подробностей о предполагаемых нарушениях не приводятся. Сказано лишь, что речь идет о «серьезных дисциплинарных и правовых нарушениях». Reuters добавляет, что именно такими словами в Китае описывают коррупционные преступления.

Материал дополняется.

