Главного энергетика Китая заподозрили в коррупции
Политика, 05:15
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Главного энергетика Китая заподозрили в коррупции
Речь идет о главе Государственного энергетического управления Нуре Бекри. В отношении него начата проверка, отчитался главный антикоррупционный орган Компартии Китая
Нур Бекри
Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины начала проверку в отношении главы Государственного энергетического управления Китая Нура Бекри. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Подробностей о предполагаемых нарушениях не приводятся. Сказано лишь, что речь идет о «серьезных дисциплинарных и правовых нарушениях». Reuters добавляет, что именно такими словами в Китае описывают коррупционные преступления.
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