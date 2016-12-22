Танкер с СПГ компании-оператора «Сахалин-2» врезался в причал

Танкер Grand Elena компании «Сахалин Энерджи» — оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — врезался в причал в сахалинском порту Пригородное, сообщает ТАСС.

По данным компании, танкер должен был доставить сжиженный природный газ, при столкновении с причалом судно получило пробоину. В настоящий момент компания выясняет причины происшествия, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба окружающей среде нет. Сейчас порт для отгрузки СПГ временно закрыт.

Танкер Grand Elena построили в 2007 году в Японии для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Судно может перевозить до 145 тыс. куб. м СПГ, дедвейт — 71,2 тыс. т, длина — 288 м.