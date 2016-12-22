Трамп раскритиковал работу главы ФРС США

Президент США Дональд Трамп обвинил руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США в спаде на фондовых рынках, а также рассказал о недовольстве работой председателя ФРС Джерома Пауэлла. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

По словам Трампа, он «ни капли не рад» назначением Пауэлла на должность главы ФРС, которого он сам выдвинул на этот пост в ноябре 2017 года. «Я никого не обвиняю, но просто говорю вам, что думаю, что ФРС в своей работе далека от реальности», — сказал Трамп, добавив, что ФРС — «гораздо большая проблема, чем Китай».

Ранее Трамп критиковал ФРС за слишком частое повышение ключевой ставки, назвав действия регулятора «бесконтрольными» на фоне падения биржевых индексов.

В середине ноября два сенатора — республиканец Джефф Флэйк и демократ Крис Кунс — направили письмо к Трампу с просьбой прекратить критику ФРС. По мнению сенаторов, американский лидер не может уволить Пауэлла без достаточных оснований, а критика в его адрес подрывает кредит доверия к ФРС и может навредить экономике страны.