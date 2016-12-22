В Сенате США потребовали от Трампа прекратить критику ФРС

Представители Республиканской и Демократической партий в Сенате обратились к Дональду Трампу с требованием прекратить критику политики Федеральной резервной системы относительно повышения ключевой ставки

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Демократ Крис Кунс и республиканец Джефф Флэйк обратились с письмом к Трампу, в котором заявили, что высказывания президента относительно действий ФРС подрывают кредит доверия к регулятору и могут навредить национальной экономике, сообщает Wall Street Journal. По их мнению, глава Белого дома не имеет права менять состав руководства регулятора и увольнять его руководителя Джерома Пауэлла без достаточных на то оснований.

Поводом для письма сенаторов стали заявления Трампа, который критиковал ФРС за слишком частое повышение ключевой ставки. Глава Белого дома называл действия регулятора «бесконтрольными» на фоне падения биржевых индексов.

Кунс и Флэйк посчитали, что советы президента «неконструктивны и опасны». По их мнению, позиция Трампа может негативно отразиться на имидже регулятора. При этом они выразили надежду на то, что Пауэлл в сложившихся обстоятельствах сохранит свою беспристрастность.

Издание указывает за 105 лет существования ФРС действия регулятора не раз подвергались критике со стороны Белого дома, однако за последние 25 лет ни один президент публично не подвергал сомнению политику финансового ведомства. За это время многие экономисты пришли к выводу, что попытка политиков вмешаться в действия ФРС лишь подрывает доверие инвесторов к американской экономике.

При этом WSJ отмечает, что республиканец Флэйк изначально находился среди критиков Трампа, а Кун сформировал свою позицию после разговоров с Пауэллом, который получил свою должность как раз при нынешней администрации – в феврале 2018 года.

Издание указывает, что Пауэлл активно продвигал свою позицию среди конгрессменов. Начиная с февраля, он провел официальные встречи с 56-ю законодателями. К примеру, его предшественница – Джанет Йеллен после заступления на должность в 2014 году успела встретиться за то же время лишь с 13-ю членами Конгресса.

За 2018 год величина ключевой ставки поднималась трижды до уровня 2-2,25%. Нынешний ее размер — максимальный с 2008 года. Прогноз базовой ставки от регулятора на 2019 год находится на отметке 3,13%, на 2020 год — 3,4%.