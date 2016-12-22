В Китае после взрыва грузовика семь человек пропали без вести

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МЧС огласило список погибших при падении Ми-8 в Хабаровске

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Падение вертолета в Хабаровске. Фоторепортаж

Появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Хабаровске

При падении вертолета Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек

Вертолет Ми-8 упал на улицу Хабаровска

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