В Китае после взрыва грузовика семь человек пропали без вести
Общество, 09:59
0
В Китае после взрыва грузовика семь человек пропали без вести
В китайской провинции Шэньси у города Шангло взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные вещества. В результате пострадали 13 человек, семеро пропали без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Инцидент произошел у деревни Пусан 10 апреля в 23:50 по местному времени (18:50 мск). Пострадавшие были госпитализированы с ранениями. По факту произошедшего начато расследование.
В ноябре 2017 года в портовой зоне города Нинбо в китайской провинции Чжэцзян произошел крупный взрыв. Ударной волной были разрушены несколько зданий, с части были сорваны крыши, а стекла домов выбиты в радиусе 2 км.