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В посольстве рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной
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В посольстве рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной
Общество, 04:36
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В посольстве рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной

Состояние россиянки Марии Бутиной, содержащейся в тюрьме в США, ухудшилось, у девушки участились приступы клаустрофобии. Об этом сообщается на странице посольства России в США в Facebook.

По данным посольства, Бутина проводит 22 часа в сутки в полной изоляции, всего она пробыла в одиночной камере 67 суток. В посольстве подчеркнули, что это является нарушением минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными.

«Расцениваем действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю нашей соотечественницы», — заявили в посольстве, добавив, что это может повлиять на подготовку Бутиной к судебному заседанию 19 декабря.

Дипломаты посетили Бутину в тюрьме и выразили протест администрации исправительного учреждения из-за ужесточения условий содержания россиянки «по надуманным политическим основаниям». Также посольство направило ноту протеста в Госдепартамент США и потребовали освобождения Бутиной.

Ранее адвокат россиянки заявил о намерении добиться смягчения условий ее содержания. Бутину задержали в июле в США, обвинив в связях с спецслужбами России и работе на российского чиновника, в отношении которого были введены санкции. Также девушку обвиняют в работе иностранным агентом без лицензии. Бутина не признает свою вину, в МИД России называли сфабрикованными обвинения против россиянки.

Теги: россиянка , американская тюрьма , арест
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