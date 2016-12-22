Кремль объяснил отсутствие данных о встрече Путина с лидером Косово

О беседе с Владимиром Путиным сообщал только сам лидер Косово. В Кремле подтвердили факт разговора, добавив, что президент России назвал главным в косовском вопросе достижение консенсуса с Сербией

Владимир Путин и Хашим Тачи (слева направо) (Фото: HashimThaciRKS / Twitter)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в минувшее воскресенье в Париже у Владимира Путина был разговор с лидером Косово (Россия независимость республики не признает) Хашимом Тачи. Ранее Тачи опубликовал фотографии с российским президентом.

«Это, собственно, была не встреча, а общение в кулуарах, Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятия. Упомянутый вами Тачи был одним из них, они пожали руку, сфотографировались», — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля также сообщил, что во время этого общения российский лидер обратил внимание на необходимость консенсуса с Сербией и сказал, что «договоренность, которая будет обеспечена двумя сторонами» будет поддержана Россией.​

12 ноября Хашим Тачи написал в своем аккаунте в Twitter, что у него была короткая беседа с Владимиром Путиным, во время которой они обсудили отношения между Приштиной и Белградом.

«В этом вопросе позиция президента Путина была четкой: «Если вы (Косово и Сербия. — РБК) достигнете мирного соглашения, Россия его поддержит», — написал Тачи.

Официальных сообщений об этой встрече со стороны Кремля до сегодняшнего дня не поступало.

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке, это решение Международный суд ООН признал легитимным. Сейчас Республику Косово признает больше 100 стран. Россия выступает против признания Косово.