Трамп пригрозил проблемами главе GM в случае закрытия завода в Огайо

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal рассказал о беседе с генеральным директором автоконцерна General Motors (GM) Мэри Баррой, в ходе которой он призвал ее не закрывать часть производства в Северной Америке.

Как пишет газета, ранее руководство компании в рамках реорганизации бизнеса сообщило о планах сократить почти 15 тыс. сотрудников и закрыть заводы в штатах Мичиган и Огайо, а также в Канаде.

«Им лучше было бы открыть там новый завод. Я люблю Огайо. Я сказал им, что они заигрывают не с теми, с кем нужно», — сказал Трамп, имея в виду производство GM в Китае.

WSJ пишет, что Трамп пригрозил гендиректору General Motors серьезными проблемами, если она в скором времени вновь не запустит завод в Огайо.

Кроме того, американский президент призвал главу GM снять с производства нерентабельные модели и начать выпускать автомобили тех типов кузова, которые пользуются спросом на рынке.