Трамп допустил новые пошлины против Китая на $267 млрд

США не исключают введения дополнительных таможенных пошлин на китайские товары стоимостью $267 млрд, под них могут попасть смартфоны iPhone. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal. Это произойдет в том случае, если США и Китай не сумеют договориться по торговым вопросам, добавил президент.

«В нашу казну уже поступают деньги, а с 1 января станет поступать еще больше. Если мы не заключим сделку, тогда я намерен ввести пошлины на товары еще на $267 млрд», — отметил он, уточнив, что речь идет о ставках пошлин в размере от 10 до 25%.

Отвечая на вопрос журналиста, могут ли попасть в новую большую группу товаров собираемые в Китае смартфоны американской Apple и ноутбуки, Трамп сказал: «Может быть, может быть. Будет зависеть от ставки».

По его словам, сделка, которая удовлетворит Вашингтон, должна включать в себя доступ на китайский рынок американских товаров. «Китай должен относиться к нам справедливо. Он этого не делает», — резюмировал президент США.

Он посоветовал американскому бизнесу, который оказался под зеркальными пошлинами со стороны Китая, переносить и строить свои производства на территорию США.

В конце недели, 30 ноября, в Аргентине откроется саммит G20. На его полях Трамп планирует встретиться с председателем КНР СИ Цзиньпином. На минувшей неделе Трамп допустил, что в ходе переговоров могут быть достигнуты некоторые договоренности по торговле.​

Новые таможенные пошлины США вступили в силу 24 сентября — для товаров на сумму $200 млрд введена тарифная ставка в 10%. Китай в ответ обложил пошлинами в размере от 5 до 10% импорт из США на сумму $60 млрд.