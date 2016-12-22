Гендиректор Condé Nast покинет издательский дом

Гендиректор издательского дома Condé Nast Роберт Зауэрберг покинет свой пост, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо компании, разосланное сотрудникам. Отмечается, что Зауэрберг будет исполнять обязанности гендиректора до назначения преемника, который возглавит как американский Condé Nast, так и Condé Nast International. Ранее руководство этих подразделений было разделено.

По словам руководителя цифрового бизнеса издательской группы Advance Publications (материнская компания Condé Nast) Стива Ньюхауса, «мы стали осознавать, что действующая структура [управления] сдерживает наше развитие». Решение об объединении Condé Nast необходимо для того, чтобы «полнее реализовать потенциал в интересах нашей аудитории и бизнес-партнеров».

Зауэрберг стал гендиректором Condé Nast в 2015 году, в середине 2018 года он представил план по возвращению компании к прибыльности к 2020 году.