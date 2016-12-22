В Минпросвещения ответили на задание школьникам о «письме папе на фронт»

Учебник, из которого в Санкт-Петербурге взяли задание для четвероклассников о письме отцу «на фронт», прошел все необходимые проверки, школьники должны изучать историю своей страны, говорится в поступившем в РБК комментарии пресс-службы Министерства просвещения
В министерстве отметили, что период Великой Отечественной войны является неизменной частью образовательной программы. «В истории есть места героических и действительно грустных событий, но школьники должны изучать и знать историю своей страны», — добавили в Минпросвещения.
Там подчеркнули, что учебник («Литературное чтение» под редакцией Л.Ф.Климановой. — РБК), из которого взяли задание о «письме на фронт», прошел все экспертизы и его используют в разных регионах России, но отметили, что выбор конкретного учебника входит в компетенции школы.
Ранее мать одной из четвероклассниц петербургской школы Ольга Федорченко заявила телеканалу «360», что школьники получили задание написать отцам письма на фронт. По словам женщины, таким образом дети должны были почувствовать происходившее в годы войны. Ее дочь заплакала при выполнении данного задания. Федорченко добавила, что ее сын учился по такому же учебнику, но учитель не задавал им написать «письмо на фронт».
В комитете по образованию Санкт-Петербурга пояснили, что перед заданием школьникам предлагают представить, что их отец — солдат, находящийся на фронте. Данное задание может показаться детям грустным, но они должны знать героические и трагические страницы истории России, добавили в комитете.