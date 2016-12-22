Власти Петербурга объяснили задание школьникам о «письме папе на фронт»

Учебник «Литературное чтение» под редакцией Л.Ф.Климановой соответствует требованиям стандарта начального образования. Таким образом пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга прокомментировала РБК задание для учеников четвертого класса, которым пришлось написать письмо отцу «на фронт». Информация об этом задании ранее появилась в соцсетях.

Как пояснили в комитете, перед выполнением задания учащиеся должны прочитать стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт» о Великой Отечественной войне, после чего ученику предлагается представить, что его отец — солдат, который находится на фронте.

«Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы», — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что каждый педагог может самостоятельно решать, какие задания из учебника давать детям. Также педагоги могут предлагать детям альтернативные задания, предоставляя им возможность выбора.

Ранее мать одной из учениц четвертого класса петербургской школы Ольга Федорченко рассказала «360», что школьникам задали написать письмо отцу на фронт. Как отметила женщина, предполагалось, что дети должны прочувствовать происходившее в годы войны. Федорченко отметила, что ее дочь при выполнении этого задания начала плакать. Ее старший сын ранее учился по такому же учебнику, но тогда учитель проигнорировал это задание, добавила она.