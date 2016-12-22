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Ингушский оппозиционер получил срок за возбуждение ненависти к Евкурову
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Ингушский оппозиционер получил срок за возбуждение ненависти к Евкурову
Общество, 19:17
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Ингушский оппозиционер получил срок за возбуждение ненависти к Евкурову

Магасский районный суд Ингушетии приговорил к колонии-поселению Магомеда Хабзиева, обвиняемого в возбуждении ненависти к главе республики Юнус-Беку Евкурову, сообщил РБК адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин.

«Суд приговорил Хазбиева к двум годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 50 тыс. руб.», — рассказал он.

Адвокат добавил, что суд признал его клиента виновным в оскорблении представителя власти, а также незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Сторона обвинения требовала для него три с половиной года и штраф 50 тыс. руб.

Cам Хазбиев назвал уголовное дело против него политическим, связал его со своей профессиональной деятельностью и заявил, что найденные у него боеприпасы подкинули сотрудники полиции.

Оппозиционера обвинили в возбуждении вражды к главе Ингушетии
Общество

Хазбиев был председателем ингушского отделения партии ПАРНАС и главным редактором сайта «Ингушетия.ру», который неоднократно блокировали за критику руководства республики. Владельца сайта Магомеда Евлоева убили в 2008 году при задержании.

С 2015 года Хазбиев проживал в Грозном. Там ему предоставили государственную защиту после того, как машину оппозиционера обстреляли из автомата. В январе 2018-го он приехал в Ингушетию, чтобы дать показания, и был задержан правоохранителями. В мае защита Хазбиева сообщила, что его обвиняют в возбуждении ненависти к главе республики.

Теги: Ингушетия , оппозиционер
Главное
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