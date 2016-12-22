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Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов
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Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов
Бизнес, 18:18
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Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов

Российская научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (ОВК) победила в тендере крупнейшего европейского железнодорожного оператора Deutsche Bahn (DB) на поставку фитинговых платформ Sggrs80. Об этом говорится в сообщении на сайте ОВК, в котором отмечается, что конкурентами российской компании были «ведущие производители из Европы и США».

Планируется, что в первом полугодии 2020 года DB будет поставлено 130 вагонов. В компании также сообщили, что DB может заказать у ОВК дополнительно «еще одну крупную партию платформ». Как уточнил представитель ОВК «РИА Новости», речь идет об опционе на 350 вагонов.

Компания не указывает стоимость контракта, однако, по данным «Ведомостей», она может составить примерно €50 млн.

Фитинговая платформа предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров, она оборудована фитинговыми упорами (узлами для крепления контейнеров). Платформа Sggrs, с которой ОВК выиграла конкурс DB, имеет длину 80 футов и грузоподъемность 108,6 тонны. Она была разработана Всесоюзным научно-исследовательским центром транспортных технологий, вагоны для европейского рынка будут производить в Тихвине.

В конце августа ОВК ​сообщила, что заключила контракт на поставку вагонов и комплектующих своего производства в Аргентину, Уругвай, Боливию и Парагвай.

Теги: вагоны , Объединенная вагонная компания , Deutsche Bahn
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