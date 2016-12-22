Объединенная вагонная компания поставит вагоны в Южную Америку

Российская научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (ОВК) поставит в Аргентину, Уругвай, Боливию и Парагвай вагоны и комплектующие своего производства. Соответствующее соглашение она заключила с дочерней компанией российского производителя подвижного состава для рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» TMH International AG, сообщается на сайте ОВК.



Как отмечается в сообщении, один из пунктов договора — кооперация компаний в осуществлении поставок «грузовых транспортных решений». Базой для сотрудничества станет финансово-промышленная инфраструктура, которую развивает дочерняя компания TMH International AG TMH Argentina.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ОВК Максим Куземченко заявил, что рынок стран Южной Америки будет «активно развиваться» из-за роста добычи и разработки новых месторождений полезных ископаемых, в том числе минералов. В этой связи транспорт, в том числе железнодорожный, получит первоочередные инвестиции в условиях экономического роста, сказал он.

Генеральный директор TMH Argentina Франко Компарато, комментируя соглашение с ОВК, заявил, что рад «приветствовать ОВК» в качестве партнера. «Мы верим в большое будущее транспортного рынка Аргентины и всего южноамериканского континента», — сказал он. По его словам, компания «Трансмашхолдинг» заинтересована в расширении числа «продуктов и решений», которые могут быть реализованы в южноамериканских странах.

Как отмечается в сообщении ОВК, на данный момент у стран Южной Америки в общей сложности есть 145 тыс. грузовых вагонов. В регионе железные дороги построены по стандартам Ассоциации американских железных дорог с колеями 1 тыс., 1,4 тыс., 1,6 тыс. мм. В российской компании спрогнозировали рост спроса на грузовые вагоны в регионе в размере 4,5 тыс. единиц в год. В ОВК отметили, что он будет обусловлен строительством железных дорог, по которым будут вывозить продукты сырьевой промышленности и сельского хозяйства.