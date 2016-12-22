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Власти Бахрейна обвинили Иран во вмешательстве в выборы
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Власти Бахрейна обвинили Иран во вмешательстве в выборы
Политика, 18:07
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Власти Бахрейна обвинили Иран во вмешательстве в выборы

Министерство внутренних дел Бахрейна обвинило власти Ирана во вмешательстве в выборы, сообщает Iran News Update. По заявлению ведомства, «отдельные лица в Иране и Бахрейне» взломали бахрейнские сервера, и «иранский режим» отправил более 40 тысяч электронных писем, призванных помешать выборам в парламент и муниципалитеты Бахрейна.

«В субботу (24 ноября) граждане получили 41 тысячу сообщений с призывом не участвовать в выборах, но люди были осведомлены и не поверили этим сообщениям... народ Бахрейна легко обнаружил фальсификацию», — цитирует The National министра юстиции Бахрейна. «Мы слышали о попытках запугать людей, чтобы они не пошли голосовать, но с этим своевременно разобрались», — отметил он и добавил, что на выборах была зафиксирована самая высокая явка за историю государства.

По данным властей Бахрейна, по меньшей мере шесть человек были задержаны за «воспрепятствование избирательному процессу».

Выборы в Палату представителей (нижняя палата парламента), а также муниципальные выборы прошли в Бахрейне 24 ноября. По данным министерства юстиции, явка составила 64%.

Минюст назвал имена восьмерых депутатов, прошедших в парламент. Среди них — две женщины. Всего Палата представителей состоит из 40 депутатов. Верхняя палата — Консультативный совет — назначается королем.

Иран не первый раз обвиняют во вмешательстве в выборы. Так, в октябре специалисты из Facebook и Twitter не исключили, что государство может попытаться повлиять на выборы в США.
Теги: вмешательство в выборы , Бахрейн , Иран
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