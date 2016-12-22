Из мэрии Якутска уволился заказавший банкеты на 1 млн руб. чиновник

Глава управления делами администрации Якутска Максим Артемьев, заказавший для мэрии банкеты на суммы, превышающие 1 млн руб., подал заявление об уходе, рассказала пресс-секретарь администрации города Марина Тойтонова, пишет «РИА Новости».

«Он сам написал заявление об увольнении. Особо комментировать нечего. Все контракты под контролем теперь», — сказала она.

По данным издания «Якутия.ру», с 19 октября по 31 декабря мэрия Якутска собиралась направить на организацию торжественных приемов 1,1 млн руб. — один из банкетов стоил 300 тыс. руб., второй — 800 тыс. руб.

26 ноября мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что не исключает, что подобная ситуация возникла не из-за злого умысла, а из-за привычки «работать по шаблону». Мэр добавила, что ни она сама, ни ее заместители не давали распоряжения организовать дорогостоящие банкеты, а заказавший их чиновник не смог объяснить свои действия.

«Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей», — сказала Авксентьева.

