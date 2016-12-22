ЦБ выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг

Фото: ЦБ РФ

Центробанк выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг, посвященную финалу конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 руб. и 2000 руб. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Номинал монеты — 100 руб., диаметр — 100 мм, она выпущена тиражом 75 штук.

На лицевой стороне монеты изображены герб, указан номинал и год выпуска, а также нанесены надписи «Российская Федерация» и «Банк России». На обратной стороне изображены символы городов — финалистов голосования: Петрозаводска, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира и Сергиева Посада.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб. 12 октября 2017 года. На лицевой стороне 2000-рублевой купюры изображен вантовый мост во Владивостоке, на обратной — космодром Восточный. На купюре 200 руб. изображены виды Севастополя: изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.