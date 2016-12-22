Россияне признались в недоверии онлайн-магазинам в вопросе защиты данных

Большинство российских потребителей не доверяют онлайн-ретейлерам в вопросе сохранности их персональных данных. Об этом свидетельствуют данные исследования Nielsen Holdings plc, поступившие в РБК.

Отмечается, что только 38% опрошенных согласны или согласны в определенной мере с тем, что информация на сайте онлайн-продавца защищена и хранится в безопасности. При этом в странах ЕС этот процент составил 54%. Как отметили в Nielsen, это является одним из косвенных барьеров для роста торговли в интернете в России.

Также исследование показало, что россияне более открыты к покупкам питания онлайн, если продавец готов вернуть товар, который не соответствует ожиданиям покупателя. Как отмечается, для 81% опрошенных это важно. Кроме того, на принятие решения о покупке онлайн могут повлиять бесплатная доставка при определенной сумме покупок и замена некачественного продукта в тот же день. Для 79% опрошенных очень важно или важно в определенной степени отслеживать заказ в интернете.

Исследование было проведено в мае 2018 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие около 30 тыс. потребителей из разных стран мира, в том числе России.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2018 года траты россиян в зарубежных интернет-магазинах составили $5,19 млрд, что на 24% больше, чем годом ранее. При этом пик расходов пришелся на первый квартал — тогда расходы граждан России на зарубежные интернет-покупки составили $2,72 млрд.