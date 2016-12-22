Сбербанк и Тинькофф Банк прокомментировали данные о переводах на ₽1 тыс.

В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы организации в ответ на публикации о том, что банки стали просить клиентов обосновывать денежные переводы на 1 тыс. руб.

«Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится», — пояснили в Сбербанке. При этом в банке подчеркнули, что «бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля».

«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов», — говорится в сообщении.

«Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов», — заявили позднее в пресс-службе другого банка, упомянутого в публикациях.

В финансовой организации отметили, что «в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций», могут проводиться дополнительные проверки. «При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится», — подчеркнули в Тинькофф Банке.

Ранее во вторник, 27 ноября, газета «Известия» написала о трех москвичах, которых банки попросили «обосновать переводы на тысячу рублей». Один из них — клиент Сбербанка Николай. Он рассказал, что переводил 1 тыс. руб. со своей карты на карту Альфа-банка, но у Сбербанка возникли вопросы к этому переводу. После долгих разбирательств и предоставления документов в банк, говорится в статье, трансакция была проведена.