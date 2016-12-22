СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб.

Службы финансовых мониторингов начали звонить клиентам банков и требовать объяснений по финансовым операциям на сумму в 1 тыс. руб., пишет газета «Известия». Статья основана на рассказах трех человек, клиентов Бинбанка, Сбербанка и Тинькофф Банка.

Все трое — жители Москвы. Одна из них, Анастасия, рассказала, что ей позвонили из Бинбанка и попросили обосновать «экономический смысл операции» на 1 тыс. руб. Банк сообщил, что иначе карта может быть аннулирована. Другой собеседник газеты, Николай, сказал, что переводил такую же сумму с карты Сбербанка на карту Альфа-банка. «Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка», — пишут «Известия», уточняя, что после того как Николай предоставил документы, деньги были переведены.

Клиент Тинькофф Банка Виталий рассказал, что кредитная организация затребовала фотографии карт, с которых на его карточку были переведены деньги (также 1 тыс. руб.). При этом его карта до предоставления снимков была заблокирована.

«Известия» не приводят других подробностей об операциях, вызвавших подозрения у банков. Пресс-службы указанных банков на запросы не ответили.

В Центробанке сказали, что жалоб на массовую блокировку переводов не поступало.

В конце сентября вступил в силу федеральный закон, разрешивший банкам на два дня блокировать карты и переводы своих клиентов в случае, если возникнут подозрения. Позднее Центробанк разъяснил, что это возможно в трех случаях: если данные о получателе платежа есть в базе данных о случаях хищений, если данные об устройстве для перевода совпадают с информацией в той же базе и если характер и объем конкретной операции не соответствует параметрам обычных его операций.

Если банк зафиксировал подозрительные операции, он должен связаться с клиентом и выяснить, знает ли он о транзакции. В случае, если связаться с клиентом не удалось, операция может быть приостановлена в срок до двух суток.