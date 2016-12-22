В Москве завершилась реконструкция стадиона «Динамо», сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики.

Решение на ввод стадиона в эксплуатацию выдано 26 ноября. Теперь он будет называться «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Стадион объединит два спортивных объекта: малую спортивную арену (вместимость — от 11,4 до 14 тыс. человек) и футбольный стадион (вместимость — 26,3 тыс. зрителей).

«Стадион «Динамо» — объект культурного наследия регионального значения. Строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов большой спортивной арены в редакции 1928 и 1936 года», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что реконструкция обошлась инвестору — ЗАО «Управляющая компания «Динамо» — в 9 млрд руб. ​Решение о реконструкции стадиона было принято в 2007 году. Работы шли с марта 2014 года до сентября 2018 года.

Первый матч на отреставрированном стадионе «Динамо» должен был состояться 5 июня 2018 года, однако Российский футбольный союз принял решение перенести товарищеский матч на другую арену. Это решение принято исходя из степени готовности объекта из соображений безопасности.

