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ВТБ сменил куратора реконструкции стадиона «Динамо»
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ВТБ сменил куратора реконструкции стадиона «Динамо»
Бизнес, 20:27
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ВТБ сменил куратора реконструкции стадиона «Динамо»
Старший вице-президент ВТБ Андрей Перегудов покинул пост гендиректора УК «Динамо». Эта компания реализует девелоперский проект в Петровском парке — реконструкцию стадиона «Динамо» и строительство коммерческой недвижимости
Андрей Перегудов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

О том, что Андрей Перегудов ушел с поста руководителя УК «Динамо» — девелопера проекта «ВТБ Арена парк», РБК рассказали два участника рынка недвижимости и подтвердил представитель ВТБ.

«Мы подтверждаем информацию о смене генерального директора УК «Динамо». Данное решение связано с оптимизацией бизнес-процессов в группе ВТБ», — сказали РБК в пресс-службе, уточнив, что Перегудов продолжит работать в ВТБ в качестве старшего вице-президента.

УК «Динамо» была учреждена в 2002 году одноименным спортивным обществом для реализации девелоперского проекта в Петровском парке — реконструкции стадиона «Динамо» и строительства коммерческой недвижимости. ВТБ стал инвестором этого проекта в 2008 году, а в 2009 году конвертировал выданные спортобществу кредиты в 75% минус одна акция УК «Динамо». В 2011 году гендиректором этой компании был назначен старший вице-президент ВТБ Андрей Перегудов

Общая площадь комплекса «ВТБ Арена парк» составляет 641 тыс. кв. м, из которых на коммерческую часть (офисы, ТЦ, апартаменты, гостиница) приходится 377,2 тыс. кв. м. Проект предусматривает реконструкцию стадиона «Динамо».

В июне 2017 года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что стоимость всего проекта составит около $1,5 млрд. При этом расходы на спортивную и коммерческую части должны распределиться поровну.

Первый матч на стадионе «Динамо» с участием сборных России и Турции должен был состояться 5 июня. Однако 6 апреля стало известно, что Российский футбольный союз принял решение перенести товарищеский матч на другую арену. «Совместно с руководством «ВТБ Арена парк» было принято решение о том, что матч между сборными России и Турции не пройдет на стадионе «Динамо». Это решение принято исходя из степени готовности объекта из соображений безопасности. Сейчас РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене», — говорилось в официальном заявлении пресс-службы футбольного союза.

Для стадиона «Динамо» эта игра должна была стать первой после реконструкции, длящейся с 2008 года. В январе 2018 года курировавший стройку Андрей Перегудов гарантировал, что к июню стадион «Динамо» будет готов принять матч сборной России.

Авторы: Алексей Пастушин, Ирина Парфентьева, Денис Пузырев.
Теги: «ВТБ Арена» , ВТБ , Андрей Костин , стадион «Динамо» , увольнение
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