Трамп рассказал о своем сходстве в молодости с Элвисом Пресли

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с певцом Элвисом Пресли. Об этом он заявил на пресс-конференции в городе Тьюпело штата Миссисипи, передает The Washington Post.
«Мы любим Элвиса <...> Если не брать во внимание мои светлые волосы, когда я был подростком, мне говорили, что я выгляжу как Элвис. Вы можете в это поверить?» — рассказал он, добавив, что не хочет, чтобы его слова прозвучали «тщеславно».
Трамп отметил, что всегда воспринимал такое сравнение как «отличный комплимент».
Ранее, 16 ноября, Трамп посмертно наградил Пресли Президентской медалью Свободы на церемонии в Белом доме. Данную награду вручают за «особый вклад в обеспечение безопасности, отстаивание национальных интересов США, за культурные или иные общественно важные начинания».