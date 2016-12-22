Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли медалью Свободы

Дональд Трамп принял решение посмертно наградить Элвиса Пресли медалью Свободы, которая является одной из главных наград для гражданских лиц в США

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Белый дом сообщил о том, что среди новых обладателей медали Свободы в этом году будет певец Элвис Пресли, который умер в 1977 году. В сообщении указывается, что исполнитель являлся одним из символов американской культуры для миллиардов поклонников по всему миру, указывает Variety. Подчеркивается, что путем соединения нескольких музыкальных стилей Пресли удалось создать собственное неповторимое звучание.

Указали в Белом доме и на тот факт, что Пресли уже будучи популярным певцом, отслужил два года в армии. Певец действительно был солдатом и служил в танковой дивизии в Западной Германии, параллельно выпуская новые песни и выступая с концертами в Европе.

Пресли – лауреат трех премий Грэмми, автор и исполнитель многочисленных хитов. В 1986 году он был включен в «Зал славы рок н ролла».

Медаль Свободы присуждается с 1945 года людям, которые внесли значительный вклад в развитие США и поддержание мира на планете. Список лауреатов выбирает глава Белого дома, а в разные годы награду получали Арета Франклин, Рональд Рейган, Уолт Дисней, Стивен Спилберг, Роберт де Ниро, Фрэнк Синатра. Были среди награжденных и иностранцы. Так, обладателем медали в 1987 году стал Мстислав Ростропович.

Помимо Пресли медаль также получат бейсболист Бэйб Рут, игрок американского футбола Роджер Стаубах, филантроп Мириам Аделсон.