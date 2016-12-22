ЦБ улучшит систему выявления сомнительных транзакций

​Банк России намерен усовершенствовать и автоматизировать систему мониторинга сомнительных операций. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

В будущем ЦБ планирует проводить онлайн-мониторинг текущих операций банков, включая использование системы быстрых платежей и системы перевода Банка России.

Сейчас ЦБ передает банкам списки клиентов, которые проводят сомнительные операции, кредитные организации ежеквартально обрабатывают перечни. «Мы думаем, [банки] должны не проводить или, по крайней мере, прежде чем проводить, проверять операции с этими клиентами», — отметил Поздышев. Он подчеркнул, что автоматизация системы мониторинга снизит число ошибок при транзакциях и риски «несанкционированных и незаконных операций».

В августе зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал, что Банк России разработал проект категоризации киберинцидентов и киберугроз, о которых банки должны будут сообщать регулятору.

В перечень случаев вошли несанкционированные переводы денежных средств, несанкционированные финансовые и банковские операции, а также инциденты, связанные с нарушением бесперебойности оказания финансовых услуг. Также банки должны будут сообщать ЦБ о взломе смартфонов клиентов.