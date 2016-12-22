Арестованная в США Бутина начала давать в тюрьме уроки по алгебре и йоге

Россиянка Мария Бутина, арестованная властями США по подозрению в шпионаже, организовала в колонии курсы по йоге и алгебре для заключенных. Об этом газете «Известия» сообщил ее отец Валерий Бутин.
По его словам, она начала учить сокамерниц алгебре, так как у нее высшее образование. «Кроме того, она дает уроки йоги, так как всю жизнь занималась спортом», — пояснил отец.
Он также рассказал, что Мария начала учить в тюрьме итальянский язык. Как отметил отец арестованной россиянки, 10 ноября ей исполнилось 30 лет, в связи с чем она испекла печенье вместе с сокамерницами.
Марию Бутину задержали в США 15 июля. Власти Соединенных Штатов обвинили ее в работе на попавшего в санкционный список чиновника, а также связях с российскими спецслужбами и работе иноагентом без лицензии. Сама Бутина эти обвинения не признала.
В середине сентября суд округа Колумбия отказался освободить Бутину и перевести ее под домашний арест. По мнению судьи, имела место вероятность того, что россиянку могли посадить «в машину с дипломатическими номерами» и отправить в Россию.