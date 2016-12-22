Фонд Сороса прекратил работу в Турции после обвинений Эрдогана

Благотворительная организация американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundation прекратила работу в Турции, после того как президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ее в финансировании протестов в 2013 году, пишет Reuters со ссылкой на заявление фонда.

В организации сказали, что стали целью «безосновательных претензий» в турецких СМИ, из-за чего работа фонда в стране стала невозможной. В Open Society Foundation также заявили, что новые обвинения, согласно которым организация связана с митингами в 2013 году, находятся «за гранью реальности».

В ближайшее время Фонд Сороса подаст заявление о юридической ликвидации в Турции.

21 ноября Эрдоган заявил, что протесты в Стамбуле летом 2013 года финансировались Open Society Foundation. При этом самого Сороса он назвал «знаменитым венгерским евреем», отметив, что у него «очень много денег», которые он тратит на «разделение народов».

Эрдоган добавил, что одним из помощников Сороса был турецкий бизнесмен Осман Кавала, который находится под арестом. Bloomberg отметил, что заявление президента Турции было сделано спустя неделю, после того как правоохранители задержали более десяти человек, связанных с Кавалой и обвиняемых в попытке свергнуть власть.

Летом 2013 года демонстранты вышли на площадь Таксим в Стамбуле, они выступали против вырубки деревьев в городском парке Гези и строительства торгового комплекса на их месте. Среди протестующих были радикалы, которые устраивали провокации. Во время разгона митинга полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В ходе столкновений погибли не менее пяти человек, еще свыше тысячи получили травмы.