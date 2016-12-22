Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов 2013 года в Турции

Летом 2013 года на площади Таксим в Стамбуле произошли столкновения силовиков с радикалами и демонстрантами, которые протестовали против вырубки деревьев в парке и возведении на его месте торгового комплекса

Реджеп Эрдоган (Фото: STR / EPA / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил американского миллиардера и главу хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в финансировании протестных акций в республике в 2013 году, передает Bloomberg.

Турецкий лидер назвал Сороса «знаменитым венгерским евреем». «Это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства», — заявил он. По словам Эрдогана, Соросу помогал Осман Кавала, который сейчас находится за решеткой.

Протесты, о которых упомянул Эрдоган, вспыхнули в Стамбуле летом 2013 года. Тогда на площадь Таксим вышли демонстранты, которые выступали против вырубки деревьев в городском парке Гези и постройки на его месте торгового комплекса. К протестующим тогда присоединились радикалы, которые занимались провокациями. Участники акции устанавливали на площади палатки.

Вскоре их начала разгонять полиция. Силовики применяли для этого водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений были раненые и погибшие.

Как отмечает Bloomberg, заявление турецкого президента может быть связано с задержанием на прошлой неделе более десяти человек, связанных с Кавалой, включая университетских профессоров и одного журналиста. Их обвинили в попытке свергнуть Эрдогана во время протестов в Гези.