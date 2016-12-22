Росстандарт отозвал более 400 автомобилей Toyota

Росстандарт отозвал 423 автомобиля марки Toyota (C-HR) из-за возможного производственного брака, говорится на сайте федерального агентства.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 18 июня по 28 августа 2018 года. Агентство усмотрело вероятность того, что один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время производственного процесса. Это может привести к ослаблению затяжки крепежных болтов подшипников задней ступицы. Такая ситуация чревата повреждением тормозной системы, отсоединением задних колес и потерей устойчивости автомобиля.

Отмечается, что ремонтные работы, связанные с обнаруженным браком, будут проведены бесплатно.

5 октября Toyota также заявила об отзыве 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру из-за неполадок в гибридной системе. Это касалось моделей Prius, произведенных между октябрем 2008 года и ноябрем 2014 года, а также Auris.