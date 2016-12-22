Toyota отзовет 2,4 млн автомобилей из-за неполадок в гибридной системе

Японский производитель Toyota Motors заявил, что отзывает около 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру в связи с неполадками в системе, из-за которых машины могут внезапно потерять мощность. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию.

Отмечается, что отзыв автомобилей коснется в основном моделей Prius, произведенных между октябрем 2008 года и ноябрем 2014-го, а также Auris. В этих автомобилях предусмотрен режим безопасного отказа, который в случае неполадок в гибридной системе задействует резервную мощность, чтобы машина могла съехать с дороги. Проблема с системой не дает автомобилю войти в этот режим, что может вызвать потерю мощности «в редких ситуациях».

В начале сентября концерн Toyota сообщал, что отзывает более миллиона автомобилей Prius и C-HR по всему миру для ремонта части электрической системы, которая может вызвать возгорание. Отзыв коснется автомобилей 2016–2018 годов выпуска. В середине августа Росстандарт сообщил, что Toyota в России отозвала более 20 тыс. машин четырех разных моделей из-за возможных проблем с подушками безопасности.