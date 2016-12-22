ФАС рассмотрит жалобу на закупку «Газпромом» труб на 41 млрд руб.

Общественная организация «СТОПкартель» увидела признаки нарушения закона «О защите конкуренции» в заключенном «Газпромом» без торгов контракте на поставку 500 тыс. т труб большого диаметра на сумму 41,2 млрд руб. Соответствующее заявление главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву направил председатель правления «СТОПкартель» Александр Кулаков 23 ноября. Представитель ФАС сообщил РБК, что эта жалоба находится на рассмотрении.

Как писал РБК, «Газпром» в ноябре заключил прямой контракт на поставку 500 тыс. т труб большого диаметра для участка Ковыкта — Чаянда магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому топливо пойдет в Китай, с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), сравнительно недавно начавшим выпускать такую продукцию. Это произошло, после того как все крупнейшие российские поставщики труб большого диаметра — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых, Челябинский трубопрокатный завод Андрея Комарова и Ижорский трубный завод (входит в «Северсталь» Алексея Мордашова), а также ЗТЗ отказались участвовать в тендере «Газпрома» на поставку 601,904 тыс. т труб, который состоял из пяти лотов. В том тендере была указана предельная сумма контракта — 47,4 млрд руб.

В «СТОПкартель» считают, что заказчик умышленно установил начальную цену договора ниже рыночной цены на 4,6%, чтобы объявить торги несостоявшимися и впоследствии провести закупку у заранее выбранной компании, с которой были оговорены все условия поставки.

В жалобе организация также отмечает, что «Газпром» не доказал наличие исключительных обстоятельств, которые бы свидетельствовали о возможности заключения договора только с единственным поставщиком.

Кулаков просит ФАС провести проверку условий закупки «Газпромом» труб у единственного поставщика и в случае выявления нарушений инициировать в Арбитражном суде Москвы расторжение договора поставки от 19 ноября 2018 года.