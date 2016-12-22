Южная Корея подняла 10 истребителей на перехват китайского самолета

Китайский военный самолет 26 ноября пять раз вошел в опознавательную зону ПВО Южной Кореи без уведомления, на перехват воздушного судна были подняты 10 южнокорейских истребителей. Об этом сообщает Yonhap.

Самолет несколько раз был замечен северо-западнее острова Чеджудо в Корейском проливе, а также у города Пхохан в южной провинции Кёнсан-Пукто. В Минобороны Южной Кореи вызвали военного атташе Китая в Сеуле Ду Нон Ю и выразили протест.

Согласно рейтингу Business Insider, Китай занимает третье место среди сильнейших армий мира — в китайских войсках служат 2,6 млн человек, у Пекина имеется 1,1 тыс. самолетов, 7,7 тыс. танков и 714 боевых кораблей. Южная Корея занимает седьмое место с 5,8 млн военных, 406 самолетами, 2,6 тыс. танков и 166 кораблями.