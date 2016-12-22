На Камчатке мужчина с обрезом попытался зайти в здание правительства

Полицейские задержали у здания правительства в Петропавловске-Камчатском мужчину, у которого был похожий на обрез предмет. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.
«У здания правительства Камчатского края задержали мужчину с предметом, похожим на обрез. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники УМВД по краю выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность задержанного.
Представитель УМВД рассказал «РИА Новости», что инцидент произошел днем по местному времени. Он добавил, что экспертиза установит, был ли предмет в руках мужчины огнестрельным оружием.
Местный портал «Кам24» отмечает со ссылкой на камчатское представительство Росгвардии, что мужчина был пожилым. Он пришел к зданию администрации с пакетом, из которого затем достал похожий на обрез предмет, и попытался войти в здание правительства края. Охранник заблокировал двери и вызвал оперативную группу Росгвардии.