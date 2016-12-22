National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет»

На пяти корветах проекта «Стерегущий» Военно-морского флота России установлены уникальные противолодочные и противоторпедные системы «Пакет», у которых нет аналогов в мире. Об этом сообщает журнал The National Interest.

«Пакет» поступил на вооружение флота в 2008 году, в его состав входят пусковая установка с торпедами, система управления, целеуказатель и боевой модуль. Калибр установки составляет 324 мм, дальность стрельбы по подлодкам — до 20 км, по торпедам — до 1,4 км.

Издание приводит данные Рособоронэкспорта, согласно которым оснащенные противолодочными системами корабли в 3–3,5 раза эффективнее борются с субмаринами и торпедами. Журнал отмечает, что к 2021 году «Пакетами» оснастят еще восемь корветов проекта «Стерегущий».

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев в интервью «РИА Новости» рассказал, что «Пакет» может в автоматическом режиме находить цель и определять параметры ее движения. «Комплекс может работать как автономно, так и в составе корабельного контура противолодочной обороны и торпедной защиты», — уточнил адмирал.