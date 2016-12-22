В Минобороны сообщили о дежурстве в мире сотни кораблей ВМФ

Около 100 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России выполняют задачи в мировых морях и океанах, сообщается на сайте Минобороны России.
В ведомстве отмечают, что накануне моряки получили телеграмму главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева по случаю Дня народного единства. В документе отмечались высокий профессионализм и ответственность военнослужащих ВМФ.
Адмирал выразил уверенность, что моряки и дальше будут достойно выполнять свои боевые задачи в дальних походах. В телеграмме также подчеркивается успешное выполнение масштабных военных учений в Средиземном море и маневров «Восток-2018».
Также в документе сообщалось, что сейчас ВМФ продолжают оснащать новейшими кораблями и подводными лодками с высокоточным оружием, а также новыми судами обеспечения.