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В Минобороны сообщили о дежурстве в мире сотни кораблей ВМФ
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В Минобороны сообщили о дежурстве в мире сотни кораблей ВМФ
Политика, 17:13
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В Минобороны сообщили о дежурстве в мире сотни кораблей ВМФ

Около 100 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России выполняют задачи в мировых морях и океанах, сообщается на сайте Минобороны России.

В ведомстве отмечают, что накануне моряки получили телеграмму главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева по случаю Дня народного единства. В документе отмечались высокий профессионализм и ответственность военнослужащих ВМФ.

Адмирал выразил уверенность, что моряки и дальше будут достойно выполнять свои боевые задачи в дальних походах. В телеграмме также подчеркивается успешное выполнение масштабных военных учений в Средиземном море и маневров «Восток-2018».

Как проходят военные учения «Восток-2018» Еще 7 фото
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Также в документе сообщалось, что сейчас ВМФ продолжают оснащать новейшими кораблями и подводными лодками с высокоточным оружием, а также новыми судами обеспечения.

Теги: ВМФ России , Минобороны , военные корабли
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