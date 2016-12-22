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Компания «Роснано» сообщила о продаже 49% в «Хевеле» до конца года
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Компания «Роснано» сообщила о продаже 49% в «Хевеле» до конца года
Бизнес, 13:01
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Компания «Роснано» сообщила о продаже 49% в «Хевеле» до конца года

Компания «Роснано» продаст «Реам Менеджменту» 49% в компании «Хевел» до конца 2018 года. Об этом сообщается на сайте «Роснано».

После покупки доля «Реам Менеджмента» в «Хевеле» увеличится с 5% до 54%. Отмечается, что задолженность «Хевела» перед «Роснано» составляет более 10 млрд руб., группа компаний должна погасить долги до конца 2025 года.

В августе структура группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга Beluna Investment Limited снизила долю в «Хевеле» с 51% до 46%, после чего контролирующим участником в компании стала «Роснано».

«Хевел» — совместное предприятие «Реновы» и «Роснано», созданное в 2009 году, это крупнейшая в России энергокомпания, работающая в сфере солнечной энергетики. Компания занимается производством солнечных модулей, строительством и эксплуатацией солнечных электростанций и научно-исследовательской деятельностью в области солнечной энергетики.

Теги: «Роснано» , «Ренова» , "Хевел"
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