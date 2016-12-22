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Приговоренного в ОАЭ к пожизненному сроку британского ученого помиловали
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Приговоренного в ОАЭ к пожизненному сроку британского ученого помиловали
Общество, 12:29
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Приговоренного в ОАЭ к пожизненному сроку британского ученого помиловали

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд аль-Нахайян помиловал 31-летнего британского ученого Мэтью Хеджеса, приговоренного на прошлой неделе к пожизненному заключению за шпионаж. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации газеты, освобождение ученого произошло благодаря вмешательству министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. При этом в ОАЭ заявили, что помиловали Хеджеса после прочтения письма от его семьи и учитывая «исторические отношения» между двумя странами.

Хеджес является сотрудником Даремского университета, он прибыл в ОАЭ для сбора информации для своей докторской диссертации, посвященной последствиям «арабской весны».

В мае его задержали в аэропорту Дубая, в октябре мужчину обвинили в шпионаже и работе на службу внешнеполитической разведки Великобритании MI6. На суде обвинение продемонстрировало видеозапись, на которой Хеджес признался, что пытался получить доступ к секретным данным, в том числе о закупках вооружения ОАЭ.

Теги: ОАЭ , Великобритания , шпионаж
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