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В ОАЭ британского ученого приговорили к пожизненному сроку за шпионаж
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В ОАЭ британского ученого приговорили к пожизненному сроку за шпионаж
Общество, 16:39
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В ОАЭ британского ученого приговорили к пожизненному сроку за шпионаж

В Объединенных Арабских Эмиратах британца Мэтью Хеджеса приговорили к пожизненному заключению за шпионаж, сообщает Aljazeera.

Соответствующее решение суд Абу-Даби вынес 21 ноября. Заседание длилось около пяти минут, адвокат Хеджеса на нем не присутствовал.

Отмечается, что 31-летний сотрудник Даремского университета прибыл в ОАЭ, чтобы собирать информацию для своей докторской диссертации, посвященной последствиям «арабской весны». 5 мая, когда Хеджес собирался возвращаться на родину, его задержали в аэропорту Дубая.

В октябре Хеджес был официально обвинен в шпионаже.

Теги: ОАЭ , шпионаж
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