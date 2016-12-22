В Стамбуле при крушении военного вертолета погибли трое солдат
Общество, 11:47
0
В Стамбуле при крушении военного вертолета погибли трое солдат
Трое военнослужащих погибли при крушении военного вертолета в Стамбуле, еще один получил ранения. Об этом сообщает газета Hurriyet.
Инцидент произошел утром 26 ноября в районе Санджактепе.
На месте работают правоохранители и медики, причина падения вертолета устанавливается.
Данных о пострадавших горожанах пока не поступало.
В феврале в сирийском Африне во время военной операции Турции «Оливковая ветвь» потерпел крушение турецкий вертолет, погибли двое военных. По данным Минобороны Турции, причиной падения стали технические неполадки.