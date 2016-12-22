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«Коммерсантъ» сообщил об интересе Danone к производителю «ФрутоНяни»
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«Коммерсантъ» сообщил об интересе Danone к производителю «ФрутоНяни»
Бизнес, 12:08
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«Коммерсантъ» сообщил об интересе Danone к производителю «ФрутоНяни»

Производитель молочных продуктов Danone рассматривает возможность покупки крупнейшего в России производителя детского питания — компании «Прогресс», которой принадлежат бренды «ФрутоНяня» и «Малыш». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в отрасли и чиновника Липецкой области. По мнению последнего, переговоры находятся на ранней стадии. ​

Издание отмечает, что «Прогресс» был частью производителя соков «Лебедянский», его выделили в отдельную структуру перед тем, как завод был приобретен компанией PepsiCo за $1,4 млрд. В 2011 году покупкой «Прогресса» интересовалась компания Nestle, однако стороны не сошлись в цене.

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Источник издания рассказал, что сделка позволит Danone не только занять 40% рынка рынка детского питания, но и наполнить свою производственную линейку всем ассортиментом детского питания, включая фруктовые и овощные смеси. Со ссылкой на данные Nielsen, собеседник газеты пояснил, что сейчас Danone занимает по объемам третье место на рынке детского питания в России c долей 15%, а на втором — PepsiCo с долей 20% (бренд «Агуша»).

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный оценил стоимость «Прогресса» в диапазоне 25–35 млрд руб. ($381,09–535,53 млн). Эту оценку подтвердил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: по его мнению, торги за актив могут начаться с 25 млрд руб.

Акционер и член совета директоров компании «Прогресс» Ольга Белявцева, которая раньше была акционером завода «Лебедянский», заняла в 2018 году пятое место в рейтинге богатейших женщин России, по версии Forbes. Ее состояние издание оценило в $500 млн.

Теги: сделка , Danone
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