На Байкале перевернулся катер с четырьмя пассажирами

Во время шторма на озере Байкал перевернулся катер с четырьмя мужчинами, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел поздно вечером 25 ноября в районе мыса Зундуки (Ольхонский район) в условиях штормового ветра. По данным ведомства, в районе опрокидывания катера глубина озера составляет более 20 метров.

«Вчера осмотр береговой полосы не дал, к сожалению, никаких результатов, сейчас помимо спасательного катера привлечен вертолет Ми-8 для обследования акватории озера с воздуха», — сказали в пресс-службе

В конце октября на реке Горин в Хабаровском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Тогда погибли три человека.