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Названы российские города с самым высоким качеством жизни
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Названы российские города с самым высоким качеством жизни
Общество, 10:07
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Названы российские города с самым высоким качеством жизни

Специалисты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни. В пятерку вошли Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи. Об этом «Российской газете» заявил проректор университета Алексей Зубец.

В десятку также включены Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

«Москва входит в число лидеров по таким показателям, как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения», — заявил Зубец, добавив, что Петербург также выступает лидером по этим параметрам. Казань входит в число лидеров практически по всем позициям, взятым для анализа.

Для составления этого перечня эксперты использовали данные соцопросов, проведенных в 78 городах с населением более 250 тыс. человек, а также данные Росстата. Специалисты учитывали такие параметры, как качество медобслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖХК и объем строительства жилья.

В середине ноября портал Domofond составил рейтинг городов, чьи жители довольны чистотой улиц и уборкой мусора. Первое место заняла Анапа, на втором месте расположился Сургут, тройку замыкает Саранск. В десятку также вошли подмосковное Домодедово, Армавир, Майкоп, Грозный, Альметьевск, Набережные Челны и Геленджик.

Среди городов-миллионников первое место занял Краснодар, затем идут Москва и Казань. В десятку также вошли Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж и Пермь.

Больше других недовольны чистотой улиц жители Волоколамска, Рубцовска, Пушкино, Новочеркасска, Ногинска, Махачкалы, Шахт, Ачинска, Новошахтинска и Архангельска.

Теги: города , власти , уровень жизни
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