Москва проиграла Краснодару по оценке жителями чистоты дворов и улиц

Абсолютным лидером рейтинга чистоты на улице среди 150 городов России стала Анапа. Хуже всего оценивают чистоту в своем городе жители Волоколамска, Рубцовска и Пушкино

Вид на город Краснодар (Фото: Георгий Зима / РИА Новости)

Самые довольные чистотой улиц в своем города россияне живут в Анапе, а из городов-миллионников по этому показателю лидером стал Краснодар, обогнав Москву. Об этом свидетельствуют данные исследования портала Domofond, с которым ознакомился РБК.

Участникам опроса предложили оценить по десятибалльной шкале утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно». Всего в исследовании участвовало более 37 тыс. респондентов, в среднем по стране они оценили ситуацию на 5,9.

Рейтинг городов, чьи жители довольны чистотой и уборкой мусора, по данным портала, возглавил курорт Анапа Краснодарского края. За ним следуют Сургут (Тюменская область), столица Мордовии Саранск, подмосковное Домодедово, Армавир (Краснодарский край, Майкоп (Адыгея), столица Чечни Грозный, Альметьевск и Набережные Челны (Татарстан), а замыкает десятку Геленджик в Краснодарском крае.​ Разброс оценок в первой десятке от 8,1 у лидера до 7,6 у замыкающего.

Среди городов-миллионников на первом месте Краснодар (18-е место в общем рейтинге), далее расположились Москва (24-е место), Казань, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж и замыкает десятку Пермь (89-е место в общем рейтинге).

Среди городов, жители которых поставили самые низкие оценки чистоте на улицах, «лидером» стал подмосковный Волоколамск с оценкой 2,6 балла (150-е место). Рубцовск в Алтайском крае занял предпоследнюю строчку, на 148-м месте — Пушкино в Московской области, за ним — Новочеркасск Ростовской области и подмосковный Ногинск. В десятку городов с самыми недовольными их чистотой жителями вошли также Махачкала, Шахты, Ачинск, Новошахтинск и Архангельск.

РБК направил запрос в пресс-службы администраций Волоколамска, Рубцовска и Пушкино.

​